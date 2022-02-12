Yunanistan'dan Çavuşoğlu'na 'adalar' yanıtı: Hukukla bağdaşmıyor, mantığa da aykırı

Yunanistan'ın Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt veren Yunanistan "Bu suçlamalar uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmamakla kalmıyor, aynı zamanda mantığa da aykırı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada Yunanistan, Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği için BM’ye iki mektup gönderdiğini hatırlatıp bu işin takipçisi olacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, bu adaların Lozan ve Paris barış anlaşmalarıyla Yunanistan'a silahsızlandırılma şartıyla verildiğini vurgulayarak Yunanistan'ın 1960'lı yıllarda bunu ihlal etmeye başladığının altını çizdi.

Türkiye'nin BM'ye yazdığı mektuplarda bu adaların Yunanistan'a şartlı verildiğini ancak Yunanistan'ın bu anlaşmaları ihlal ettiğini belirttiğini aktaran Çavuşoğlu, "Yunanistan bundan (adaların silahlandırılmasından) vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır" dedi.

"Uluslararası platformda bu tartışmayı başlatacağız"

BM'den Türkiye'nin mektubuna herhangi bir yanıt gelmemesi ve Yunanistan'ın ihlale devam etmesi halinde Türkiye'nin adaların egemenliğini tartışmaya açıp açmayacağına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Elbette başlatacağız. Bu anlaşmaların tarafları var. Lozan Anlaşması, Paris Barış Anlaşması... Uluslararası platformda bu tartışmayı tabii ki başlatacağız" diye konuştu.

"Suçlamaları tamamıyla reddediyoruz"

Bu açıklamalara Yunanistan’dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannou, Türkiye’nin talebinin mantığa sığmadığını söyledi. Gazetecilere konuşan ve "Suçlamaları tamamıyla reddediyoruz" diyen Papaioannou, “Bu suçlamalar uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmamakla kalmıyor, aynı zamanda mantığa da aykırı. Yunanistan’ın bu konudaki tavrı birçok kez ve açık şekilde dile getirilmiştir” ifadelerini kullandı.