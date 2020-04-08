Yunanistan'daki sığınmacı kampında 28 Koronavirüs vakası

Yunanistan'daki iki sığınmacı kampında toplam 28 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sığınmacılara ait iki kampın karantina altına alındığı kaydedildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bulunan toplam 4 bin 800 kişinin yaşadığı Malakasa ve Ristona sığınmacı kamplarında Koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 28'e çıktı. Yeni vakaların ardından sığınmacı kampları karantina altına alındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın Göçmenlerden Sorumlu Bakanı Notis Mitarakis, "Virüsün yayılmasını önlemek için tüm gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu.

Mitarakis'in yaptığı açıklamada, "Dün itibarıyla Yunanistan'da 1832 Koronavirüs vakası tespit edilirken, 81 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi" dedi.