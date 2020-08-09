Yunanistan'da yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi

Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Batı Ege Denizi’nin kıyısında bulunan Evia ve Psachna ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 12 köyde gece yarısı başlayan ve sabaha kadar şiddetle devam eden sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Yunan basını 18 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin kaybolduğunu, bir kampta bulunan 30 kişiye de ulaşılamadığını duyurdu. Haberde, dağlardan gelen sel sularının yüzlerce ev ve iş yerini su altında bıraktığı, 200'e yakın kişinin evlerinin çatısına çıkarak askeri helikopterle kurtarıldığını aktardı. Sel felaketinin ardından iki ilçe ve 12 köyün bulunduğu bölge afet bölgesi ilan edildi.