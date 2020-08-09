Yunanistan'da yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi

Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Batı Ege Denizi’nin kıyısında bulunan Evia ve Psachna ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 12 köyde gece yarısı başlayan ve sabaha kadar şiddetle devam eden sağanak yağışlar sel felaketine neden oldu.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, Yunan basını 18 aylık bir bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin kaybolduğunu, bir kampta bulunan 30 kişiye de ulaşılamadığını duyurdu. Haberde, dağlardan gelen sel sularının yüzlerce ev ve iş yerini su altında bıraktığı, 200'e yakın kişinin evlerinin çatısına çıkarak askeri helikopterle kurtarıldığını aktardı. Sel felaketinin ardından iki ilçe ve 12 köyün bulunduğu bölge afet bölgesi ilan edildi.
Sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Sabah saatlerinde sel felaketinin büyüklüğü ortaya çıktı. Dere ve nehirlerin taştığı yarımadada yüzlerce otomobil denize sürüklendi, limanlarda bulunan onlarca tekne battı. Atina, Evia ve Psachna Belediye ekipleri ile askeri birlikler alarma geçirildi. Bölgede kriz masası kuruldu. Büyük şehirlerden sivil toplum örgütleri ile askeri birlikler yardım için bu iki kente gönderildi.
Bazı kentlere ulaşılamıyor
Messapio Nehri'nin taşması ile Artaki ve Kastella ilçelerine giden karayolunun bağlantısı kesildi, köprüler yıkıldı. Bazı dağ köyleri ile iletişim kurulamadığı belirtildi. Sağanak yağışların sabah saatlerinde etkisini yitirdiği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve yaklaşık 20’e yakın yerleşim merkezinin alt yapısında büyük hasar meydana gelmesi nedeniyle elektrik ve su verilemediği belirtildi.
Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, 5 kişinin yaşamını yitirdiği Evia kentinde incelemelerde bulunarak “Her şey birden bire oldu, sağanak ve sel çok ani geldi. Tüm ihbarları değerlendirip yardıma koşuyoruz” dedi.