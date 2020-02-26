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Dünya

Yunanistan'da yeni kamp kurulmasına tepki veren sığınmacılar ve polis arasında çatışma çıktı

Midilli ve Sakız Adası'nda bulunan binlerce sığınmacı Atina'ya sevk edilmek istiyor

26 Şubat 2020 10:32

Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adası'ndaki kamplarda sık sık kötü şartlar nedeniyle eylem yapan yaklaşık 6 bin sığınmacı ve polis arasında çatışma çıktı. Polisin plastik mermi ve gazlı müdahalesi ile sokaklar savaş alanına dönerken, çatışmalarda yaralananlar oldu.

The Guardian'ın aktardığına göre, sığınmacı kamplarında bulunan insanların Atina'ya gönderilme taleplerine rağmen yeni bir kamp kurulacağı öğrenilince gerilim başladı. Şehir merkezine doğru yürüyüşe geçen sığınmacılara polis biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edince gerilim tırmandı. 

Çatışmalar sırasında 65 sığınmacının gözaltına alındığı, 24 sığınmacının da yaralı olduğu belirtildi.

Yunanistan'da bulunan sığınmacı kamplarında koşulların kötü olması ve kampların kapasitesinden fazla insanı barındırması sorunu sık sık gündeme geliyor. 

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