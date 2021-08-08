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Dünya

Yunanistan'da yangın söndürme çalışmalarına katılan uçak düştü

08 Ağustos 2021 19:51

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü.
 
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yangın söndürme uçağıyangınyunanistan
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