Yunanistan'da yangın söndürme çalışmalarına katılan uçak düştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-1s2bzr4">\n<div id="id__6xqdvyyxqym" class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr">\n<div id="divBaslik_49528213" class="iliskiBaslik ltr">Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü.</div>\n<div id="divSpot_49528213" class="spotCss ltr"> </div>\n<div class="spotCss ltr">Ayrıntılar geliyor... </div>\n<div class="clearfix"> </div>\n<div id="yayinHakDiv_49528213" class="news_extra_meta_informations"> </div>\n<div id="icerikDiv_49528213" class="iliskiIcerik ltr"> </div>\n<div id="parentdivEtiket_49528213" class="data_tags">\n<div id="splitteryayin_callbackhaberdetay_HaberDetayGoster_dListIliski_divEtiket_0" class="ltr"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1r5su4o">\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"> </div>\n</div>\n</body>\n</html>