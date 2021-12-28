Yunanistan'da SYRIZA'dan hükümete sert tepki: Bu inanılmaz beceriksizlikten rahatsız olmayan tek kişi tatil yapmaya devam eden Başbakan

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Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA), hükümeti Koronavirüs pandemisini yönetme konusunda "beceriksizlikle" suçladı.

Partiden yapılan açıklamada, "Uzun süredir Başbakan Kiryakos Miçotakis, SYRIZA ve bilim insanlarının yıkıcı bir kapanmayı önlemek için verdiği tavsiyeleri dinlemiyor" denildi.

Ülkede dün 9 bin 284 vaka ile rekor kırıldığını belirten SYRIZA, hükümetin halka ücretsiz Koronavirüs testi sağlaması, toplu taşıma hizmetlerini artırması, okullardaki protokolleri değiştirmesi ve ulusal sağlık sistemini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, "Bu inanılmaz beceriksizlikten rahatsız olmayan tek kişi tatil yapmaya devam eden Miçotakis" denildi.