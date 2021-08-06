Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi; Miçotakis "İklim değişikliğiyle ilgili şüphesi olanlar burayı görmeli" dedi

Yunanistan’da başkent Atina’nın kuzeyi ve Evoia (Eğriboz) Adası’nın yakınlarında süren orman yangınları nedeniyle dün gece toplu tahliyeler gerçekleşti. Atina’da binlerce insan ve Evoia Adası’ndan 600 kişi botlarla tahliye edildi.

BBC’de yer alan habere göre, Türkiye’de orman yangınları 10 gündür sürerken Yunanistan ve Makedonya’nın kuzeyi de yangınlarla mücadele ediyor.

Yunanistan’da süren yangınlara Avrupa Birliği Doğa Afetler Acil Durumlar Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine Fransa, İsviçre, İsveç ve Romanya’dan da destek ekipleri gönderildi.

Kathimerini gazetesi, Atina’nın kuzeyindeki Varybobi kasabası yakınlarında çıkan yangınların perşembe gecesi güçlendiğini aktardı. Buralarda yaşayan kişiler kıyılara yönlendirilirken onlarca ev tahrip oldu. Yangın nedeniyle ölüm kaydedilmedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yangınlarla ilgili “İnsanların hâlâ iklim değişikliğine ilişkin soru işaretleri varsa buradaki durumu gelip görmeliler” dedi.

Makedonya’nın kuzeyinde de yangınlar nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. Buradaki yangınlar da temmuzun son haftalarında başlamıştı.

Türkiye'de yangınlar 10'uncu gününde

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesine 10 gündür devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre, 5 ilde toplamda 12 yangın sürüyor. Şu ana kadar çıkan 208 yangından 196'sı kontrol altına alındı. 28 Temmuz'dan beri süren yangınlarda Muğla'da 1, Antalya'da 7 olmak üzere toplamda 8 kişi hayatını kaybetti.