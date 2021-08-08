Yunanistan'da orman yangını mücadelesi sürüyor; Britanya itfaiye, Fransa uçak desteği gönderiyor

Yunanistan’da son günlerdir etkisini sürdüren orman yangınları karşısında Britanya’dan itfaiye desteği gönderilecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’nın çeşitli noktalarından itfaiye ekipleri bu hafta sonu Atina’ya gidiyor. Britanya’nın yanı sıra Fransa’nın da yangınlar için 3 yeni uçak ve 80 kişilik ek itfaiye ekibi göndereceği belirtildi.

Yunanistan’da son 24 saatte 400’den fazla orman yangını çıktığı belirtildi. Ülkede Evoia (Eğriboz Adası) ve Mora bölgesi yangınlardan özellikle etkilendi.

Yunanistan'da yangın bölgelerinde insanlar toplu bir şekilde tahliye edildi. Ülkede aşırı sıcaklar sürerken yangınlarla mücadele de sürüyor.