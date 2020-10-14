Yunanistan'da neo-faşist Altın Şafak Partisi liderlerine hapis cezası yağdı

Yunanistan'da neo-faşist görüşlere sahip Altın Şafak Partisi'nin liderleri bir suç örgütü yönettikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Atina'da mahkeme, aralarında parti lideri Nikolaos "Nikos" Mihaloliakos'un da bulunduğu 6 eski milletvekiline 13 sene hapis cezası verdi.

Partinin diğer milletvekillerine de suç örgütü üyesi olmaktan 5 ila 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme ilerleyen günlerde bu cezalardan herhangi birinin ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek.

Mahkeme, faşizme karşı yazdığı şarkılarla tanınan Pavlos Fisas'ı öldüren parti üyesi Yorgos Ropakias'a da 10 yıl hapis cezası verdi.

2012 seçimlerinde Altın Şafak oyların yüzde 7'sini alarak mecliste üçüncü parti olmuştu.

Kısaca Altın Şafak

Altın Şafak Partisi 1980'li yıllarda eski bir Yunanistan ordusu komandosu olan Nikolaos "Nikos" Mihaloliakos tarafından kuruldu. Mihaloliakos, orduya Yunanistan'ın cunta liderleri ile bir araya geldikten sonra katılmıştı.

Uzun yıllar boyunca ülkede öne çıkamayan parti, 2012'de ciddi bir destek toplamaya başladı. Yunanistan hâlâ ekonomik krizle boğuşuyor, ülkenin Avrupa Birliği'yle ilişkileri ve artan sığınmacı sayısı halkın bir bölümünü rahatsız ediyordu. Altın Şafak, halkın bu kesimini hedef alan bir kampanya yürüterek üçüncü parti olarak meclise girdi.

2012-2019 yılları arasında ülkenin yasamasında rol alan Altın Şafak'ın bu yıllarda sık sık Avrupalı ve ABD'li neo-faşist gruplarla bağları gündeme geldi.

2013'teki ırkçı cinayetlerin ardından partinin bütün yöneticileri gözaltına alındı. Partinin bu saldırılarda parmağı olduğu iddia ediliyordu. Nisan 2015'te başlayan dava dün sonuçlandı.