Yunanistan'da Koronavirüs vakaları arttı, kısıtlamalar sertleşti

Yunanistan'da turizm sezonunun açılması ile birlikte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları yeniden arttı. Endişe verici boyutta olduğu belirtilen durum nedeniyle bazı bölgelerde kısıtlamalar sertleştirildi. Mikonos Adası'nda yeniden gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yunanistan'da Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Mikonos'da son 24 saatte vakalarda endişe verici artış kaydedildiğini açıkladı.

Hükümetin bu konuda ek tedbirler almayı kararlaştırdığını aktaran Hardalias, yeni tedbirler kapsamında Mikonos'da bugünden itibaren 01.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildiğini bildirdi.

Müzik yasağına devam

Hardalias, özel ya da kamuya ait alanlarda düzenlenen törenlerde 20'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve restoran, kafe gibi eğlence yerlerinde 24 saat boyunca müzik yasağı uygulanacağını kaydetti.

Para cezası da gündemde

26 Temmuz'a kadar sürecek yasaklara uymayanlara 50 bin Euro'dan 200 bin Euro'ya kadar para cezası kesileceğini belirten Hardalias, "Mikonos'da virüsün yayılması önlenerek ve kontrol altına alınarak Ada’nın yeniden normale dönebilmesi için Ada halkına, ziyaretçilere ve iş yeri sahiplerine tedbirlere sadık bir şekilde uymaları çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Son bir ayda 10 katına çıktı

Yunan medyasındaki haberlerde, ülkede son bir ayda günlük vaka sayılarının 10 katına çıktığı, en yüksek artışın Atina, Selanik, Yanya, Grevena bölgelerinde ve Girit Adası başta olmak üzere bazı Ege adalarında tespit edildiği belirtildi.