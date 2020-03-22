Yunanistan'da Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 23 Mart 06:00 (TSİ:07:00) itibarıyla Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre; Miçotakis, hızla yayılan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) daha fazla can kaybına yol açmaması için bu kararın alındığını söyledi.

Miçotakis, İtalya'nın durumuna düşmemek, ve "hangi yaşlının hayatta kalacağı, hangisinin tedavi edilmeyeceği gibi zor seçimler yapmak zorunda kalmadan” halkın evlerinde kalması için çağrıda bulundu.

Miçotakis bu kararı almasına, her türlü çağrılara rağmen, güzel havadan yararlanmak gerekçesiyle parklarda ve deniz kenarında toplananların sayıca artması ve yazlık evlerine gitmek isteyenlerin çoğalması üzerine alındığını söyledi.

Sokağa çıkma yasağından, gıda alışverişi yapacak olanlar, iş yerlerinden alacakları bir belge ile işe gidip gelecek kişiler ve köpeklerini gezdiren kişiler kısıtlı ölçüde muaf tutulacak.

Yunanistan'da Koronavirüs'e yakalananların sayısının 600'ü, ölüm sayısının ise 13’ü aştığı açıklanmıştı.