Yunanistan'da 'kampüs polisi' tasarısını protesto eden öğrencilere polis müdahalesi

Yunanistan’da üniversite öğrencileri, hükümetin üniversitelere yönelik hazırladığı yeni yasa tasarısına karşı tepki göstermek için protesto gerçekleştirdi.

Atina'da bir araya gelen öğrencilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Öğrencilerle polis arasında yer yer çatışmaların yaşandı. Öğrenciler polise şişe, taş ve molotof kokteyli atarken polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

Binlerce öğrenci, tasarının görüşüldüğü sırada Yunan parlamentosuna doğru yürümek istedi. Parlamento önünde yapılan gösterilerde iki kişi gözaltına alındı.

Söz konusu yasa tasarısı, üniversitelerde kampüs alanlarına polis kontrol noktası kurulmasını ve yüksek öğretime kabul sistemindeki değişiklikleri içeriyor. Öğrenciler ise tasarının demokratik olmadığını savunuyor.

Eğitim Bakanı Niki Kerameus parlamentodaki oturumlar sırasında "Üniversitelerde on yıllardır süren kanunsuzluğu ve korku atmosferini bir kere de ve tamamen bitirmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısının bugün oylanması bekleniyor.