T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da ilk yeni tip Koronavirüs vakası

26 Şubat 2020 14:06

T24 Dış haberler

Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede bir kişinin Koronavirüs taşıdığı doğrulandı.

Yapılan açıklamada hastanın 38 yaşında bir Sağlık Bakanlığı çalışanı olduğu ve kısa süre önce kuzey İtalya'ya gittiği belirtildi.

Türkiye'nin bir diğer komşusu İran'da Koronavirüs sebebiyle 19 kişi hayatını kaybetti ve 139 vaka tespit edildi.

Dünyada yeni tip Koronavirüs'ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 760'ı geçti. Dünya çapında 81 binden fazla vaka olduğu doğrulandı.

 

ETİKETLER

koronavirüsyunanistanvakagörüldü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24