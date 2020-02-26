Yunanistan'da ilk yeni tip Koronavirüs vakası

T24 Dış haberler

Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede bir kişinin Koronavirüs taşıdığı doğrulandı.

Yapılan açıklamada hastanın 38 yaşında bir Sağlık Bakanlığı çalışanı olduğu ve kısa süre önce kuzey İtalya'ya gittiği belirtildi.

Türkiye'nin bir diğer komşusu İran'da Koronavirüs sebebiyle 19 kişi hayatını kaybetti ve 139 vaka tespit edildi.