Yunanistan'da iki hafta süren orman yangınları kontrol altına alındı

Yunanistan’da iki haftadan uzun süren orman yangınlarının kontrol altına alındığı belirtildi.

Euronews’da yer alan habere göre, Yunanistan’da itfaiye ekiplerinden bir yetkili “Dünden beri büyük aktif yangın kalmadı” dedi. Yangınla mücadele çalışmalarına iki gündür yağan yağmur ve serinleşen havanın da yardımcı olduğu belirtildi.

Öte yandan Sivil Koruma Yönetimi, Attica, Atina çevresi, Evia (Eğriboz) Adası’nda yangın riskinin hâlâ bulunduğu belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün yaptığı açıklamada yangınlarla ilgili daha olumlu bir noktada olduklarını belirtse de “Ağustos’un ortasındayız, önümüzde hâlâ zorlu günler var” dedi.

Yunanistan’da 27 Temmuz’dan bu yana toplam 580 orman yangını çıktı. En büyük yangın, 3 Ağustos’ta Evia Adası’nda yaşandı.