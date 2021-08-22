Yunanistan'da bilim insanları aşırı sıcak dalgalarına farkındalığı artırmak için isim vermeyi önerdi

Yunanistan'da bilim insanları ülkede bu yaz meydana gelen orman yangınlarının ardından, iklim krizine bağlı olarak yoğunluğu artan aşırı sıcaklar hakkında farkındalık artırmak için, kasırgalar gibi isim vermeyi önerdi.

Yunanistan'da bu yaz haziran ayından bu yana iki defa aşırı sıcaklar yaşandı. İki dönemde beklenenden daha uzun ve yoğun geçerken ikinci dalga yaklaşık üç hafta sürdü.

Ulusal Atina Gözlemevi'nden Dr. Kostas Lagouvardos, aşırı sıcakların gözardı edilen bir durum olduğunu söyledi. Dr. Lagouvardos "Bu sıcak yaz bize 20-30 yıl sonranın iklimine dair bir ön izleme sundu. Aşırı hâli gelecekte norm haline gelebilir" dedi.

Dr. Lagouvardos hem hükümetin hem de vatandaşların aşırı sıcakların tehlikesinin farkında olmasının önemli olduğunu söyleyerek, aşırı sıcaklara ve yangınlara isim verilirse daha "görünür" olacaklarını söyledi.

Yunanistan ve Türkiye'de bu yaz Akdeniz'in karşı karşıya kaldığı orman yangınlarının etkisi görülürken ABD'nin batısı, Kanada ve Sibirya'da da aşırı sıcaklar yaşandı.