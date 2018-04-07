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Dünya

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Edirne'de tutuklu askerin ailesine Paskalya telefonu

Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Paskalya dileklerini tutuklu bulunan iki Yunan askerine iletmesini istedi

07 Nisan 2018 13:47

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos Edirne’de tutuklu bulunan iki Yunan askerinden Aggelos Mitretodis’in babasıyla görüştü.

Dimitris Kuklatzis ile birlikte Mart ayı başlarından bu yana Türkiye’de tutuklu bulunan Angelos Mitretodis’in babası Nikos Mitretodis’i telefonla arayan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, dün yapacakları ziyaret öncesi Paskalya dileklerini Edirne’de tutuklu bulunan iki Yunan askerine iletmesini istedi.

Azınlıkça’nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Pavlopulos askerin babası Nikos Mitretodis ile yaptığı telefon görüşmesinde iki Yunan askerine Hristiyan inancına göre çarmıha gerildikten sonra İsa’nın yeniden dirilişinin kutlandığı Paskalya yortusunda söylenen “İyi Dirilişler” (Kali Anastasi) temennisini gerek mecazi olarak gerekse de gerçek anlamıyla dilediğini aktarmasını istedi.

Atina Haber Ajansının aktardıklarına göre Cumhurbaşkanı Pavlopulos Aggelos, Mitrotidis’in babasına “her ikisinin de cesareti ve ahlakı Yunanistan’ın tarih, kültür ve demokrasi düzeyinde büyük üstünlüğünü kanıtlamaktadır” dediği kaydedildi.

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