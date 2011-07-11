-YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI İSRAİL'DE TEL AVİV (A.A) - 11.07.2011 - İsrail ve Filistin'de resmi temaslarda bulunmak üzere bölgeye gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İsrail Başbakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Netanyahu görüşmede Papulyas'a, Yunanistan'ın geçen yıl Karmel Dağları'nda çıkan yangın sırasında verdiği büyük yardım ve Gazze filosunu önleme çabalarından dolayı teşekkür etti. İsrail Başbakanı "Gazze Şeridi'nde büyümenin yüzde 25'lere dayandığını tüm gıda ürünlerinin bölgeye girdiğini" öne sürerek, "Kim Gazze'ye özgürlük istiyorsa, önce burayı Hamas rejiminden özgür kılmak için çalışmalıdır" dedi. Filistinliler'le müzakerelere de değinen Netanyahu, Filistinliler'le hemen yarın sabah müzakere masasına oturmaya ve doğrudan görüşmelere hazır olduğunu ifade etti; ancak Filistin tarafının bunu kabul etmemesi nedeniyle üzüntülerini belirtti. Yunanistan ve İsrail arasındaki derin dostluğa işaret eden Netanyahu, iki ülke arasındaki ekonomik ve turizm işbirliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.