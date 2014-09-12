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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan Cumhurbaşkanı Berlin'i ziyaret ediyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, bir çalışma ziyareti için Berlin'e geliyor.

12 Eylül 2014 12:01

Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas, Bellevue Sarayı olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Alman mevkidaşı Joachim Gauck ile bir araya gelecek.

İki cumhurbaşkanı, Alman-Yunan gençlik değişimi programının kuruluşuna ilişkin bir niyet protokolünü imzalayacak.

Almanya ile Yunanistan arasında öğrenci ve gençlik alanında değişimi öngören program, Fransa ve Polonya ile bu alanda imzalanan benzer programları temel alacak.

Mart ayında Yunanistan'ı ziyaret eden Gauck, programın başlatılması için girişimde bulunmuştu.

Papulyas, Gauck'un Atina ziyaretinde İkinci Dünya Savaşı'ndaki işgal nedeniyle Yunanistan'ın tazminat talebini gündeme getirmişti. Almanya, Atina'nın talebine karşı çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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