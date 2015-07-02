Yunanistan Cumhurbaşkanı Almanya ziyaretini iptal etti



Almanya Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un davetlisi olarak salı günü Berlin'e gelmesi beklenen Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un ziyaretini iptal ettiği belirtildi. İptalin gerekçesi belirtilmedi.

Muhafazakar politikacı Prokopis Pavlopulos, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Tsipras başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin cumhurbaşkanı adayıydı. 65 yaşındaki Prokopis Pavlopulos, ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Prokopis Pavlopulos, sağcı Yeni Demokrasi Partisi hükümetinde 2005 – 2009 yılları arasında içişleri bakanlığı yapmıştı.

'Evet' çıkarsa Tsipras istifa edecek

Alman medyasında konuyla ilgili yer alan haberlerde, Yunanistan'ın borç krizi nedeniyle kritik bir süreçten geçtiği, Pavlopulos'un bu nedenle ülkesinden ayrılmamayı tercih etmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekildi. Pazar günü yapılacak referandumda halka uluslararası kreditörlerin taleplerini kabul edip etmedikleri sorulacak.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın ardından Maliye Bakanı Yanis Varufakis de siyasi geleceğini referandumun sonucuna bağlamıştı. Tsipras referandumda taleplere hayır, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un daha önce mensubu olduğu Yeni Demokrasi Partisi ise evet oyu verilmesini talep ediyor.