-YUNANİSTAN ÇÖZÜMDE UMUTLU ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Spiros Kuvelis, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizindeki sorunların çözümü için iyi niyet ve güvenin bulunduğunu, bir mekanizmanın da oluşturulduğunu belirterek, çözümün bir yıl öncesine göre daha yakın olduğunu söyledi. Kuvelis, iki ülke arasında oluşan güven ve işbirliğinin, "Birbirimizi tehdit olarak görmüyoruz, makul bir şekilde oturup problemleri çözebileceğimiz güvenilir bir ortak olarak görüyoruz" demek için en iyi ortamı sağladığını belirterek, "Şu anda biz de tam bunu yapıyoruz" dedi. Kuvelis, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun Atina'da Ege sorununu çözmek üzere ortaya koyduğu iradeyle ilgili olarak, müzakere sürecinde iki ülke arasındaki iletişimin artırıldığına, konuların tanımlanabildiğine ve karşılıklı olarak kabul görecek bir çözümün ne olacağına dair fikir yürütülebildiğine dikkati çekti. Ege'de "uluslararası hukuk düzleminde, karşılıklı kabul edilebilir çözümlere ulaşılması gerektiğini" ifade eden Kuvelis, "Anlaşma bu doğrultuda başarılabilir. Bu aşamada bu ve diğer bütün konuları çözecek bir tek anlaşmamız var diyemem. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Önemli olan Türk ve Yunan halklarının oluşan bu güven ve niyeti görmesi. İki ülke ve başbakanları arasında karşılıklı ziyaretlerin ve iletişimin artması tarihi bir dönüm noktası. Bu, konular üzerinde oturup konuşulması, çözüme ulaşılmasının tek yolu" diye konuştu. Ege sorunun çözümünde Yunanistan tarafının hedefleri ve teklifleri konusunda müzakere sürecinin devam ettiğine işaret eden, ancak ayrıntıya girmeyeceğini söyleyen Kuvelis, kıta sahanlığı gibi konulardan öte, Kıbrıs'ta çözüm gibi karşılıklı tartışılması ve çözüme kavuşturulması gereken birçok konu bulunduğunu belirtti. Kuvelis, Ege'de çözümün yakın olup olmadığına dair bir soruyu ise şöyle yanıtladı: "İki taraf da buna ulaşmayı istediği takdirde çözüm her zaman yakın. Yapmamız gereken, uluslararası hukuk temelinde bir anlayışla çalıştığımızdan emin olmak. Bu müzakerelerde olası bir ilerleme getirecektir. Şuna inanıyoruz: İki ülke arasında çözüm için niyet var, mekanizma oluşturuldu, güven de mevcut. Çözüm bir yıl öncesine göre daha yakın." Kuvelis, Kıbrıs konusunun ise Kıbrıs'ta yaşayan insanlar arasında bir konu olduğunu belirterek, "Yunanistan çözüm için yapılan görüşmeleri destekliyor. Ancak müdahale etmeyiz. Sadece süreci destekliyoruz" ifadesini kullandı. -"RUHBAN OKULUNUN AÇILMASI"- Müzakere masasında Heybeliada Ruhban Okulunun yeniden açılması konusunun da bulunduğuna işaret eden Kuvelis, "Ruhban Okulunun açılması konusunda da Türk hükümeti büyük iyi niyet gösteriyor. İki ülke arasında oluşan güven ve iyi niyetin gösterilmesi ve teyit edilmesi açısından bu önemli bir konu. İlişkilerde olmaması gerekenlerin çıkarılıp atılmasında sağlam bir temel teşkil edecek" dedi. Kuvelis, bir soru üzerine, Yunanistan'ın İsrail ile iyi ekonomik ilişkilere sahip olduğunu ve olmak istediğini, bunun Türkiye ve diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerini etkileyeceğini düşünmediğini belirtti. Kuvelis, Yunanistan'ın birçok ülkeyle işbirliği yolunu açmaya çalıştığını, Türkiye'nin, komşuluktan dolayı doğal bir partner olarak bu ülkelerin başında yer aldığını söyledi. -''NABUCCO İLE ITGI REKABET HALİNDE DEĞİL''- İki ülkenin ortak projelerde yer alıp almayacağı yönündeki bir soru üzerine de Kuvelis, enerji sektöründeki işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. Kuvelis, Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal Gaz Boru Hattı (ITGI) ile Azerbaycan, Türkiye, Yunanistan ve İtalya'nın ortak bir proje yürüttüğünü, bunun Avrupa Komisyonu'nun mali destek verdiği dev bir proje olduğunu kaydetti. ITGI'nin Nabucco'nun alternatifi olup olmadığının sorulması üzerine de Kuvelis, ''Her iki proje rekabet içinde değil'' diye konuştu. ITGI'nin sadece Türkiye ya da Yunanistan açısından değil, bütün Batı Avrupa'nın yararına olan bir proje olduğunu ifade etti.