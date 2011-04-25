-YUNANİSTAN ÇOCUK OYUNLARINDAN ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 1. Dünya Çocuk Oyunları'nın ilk gününde, Yunanistan ekibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) katılımını bahane ederek, oyunlardan çekildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi tarafından iletilen yazılı açıklamasında, Yunanistan'ın oyunlardan çekilme kararını üzüntüyle karşıladığını belirtti. Karara sert tepki gösteren Gökçek, ''Çocukları siyasetin içine alet edecek kadar böylesine art niyetli ve üzücü bir davranışı kabul etmek mümkün değildir. Yunanistan'ın, KKTC'nin oyunlardan çıkarılmasına yönelik talepleri kesin bir dille reddedildi. Kıbrıslı kardeşlerimizin gönlünü incitecek en ufak bir davranışa 'evet' dememiz kesinlikle mümkün değildir'' ifadelerini kullandı. Açıklamasında, oyunların hazırlık aşamasında hiçbir ayırım yapılmadan, siyasi çekişmelere, çatışmalara bakılmadan, barış, kardeşlik ve dostluk adına tüm ülkelere davetiye gönderildiğini kaydeden Gökçek, şöyle devam etti: ''Oyunlara ABD'den Çin'e, Azerbaycan'dan Ermenistan'a kadar 90 ülkenin çocukları katılıyor. Yunanistan'ın yaptığı davranış, dünya barışına ve dostluğa vurulan bir darbedir. Hele hele çocukları siyasetin içine alet edecek kadar böylesine art niyetli ve üzücü bir davranışı kabul etmek mümkün değildir. Yunanistan'ın oyunlardan çekilmesini elbette arzu etmeyiz, ancak böylesine bir gerekçeyle çekilirlerse de bize yapacak bir şey kalmaz.'' -''İSRAİL İLE FİLİSTİNLİ BAŞKANLARI BİR ARAYA GETİRDİK''- Çocukların dünyada barış, kardeşlik ve dostluğun simgesi olduğunu vurgulayan Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar hep sorunlu olan ülkeleri değişik organizasyonlarda bir araya getirdiklerini ifade etti. Glokal Forum'da Lefkoşe'nin Kıbrıs Rum tarafı ile Türk tarafı belediye başkanlarını, Bağdat, Tahran ve Washington belediye başkanlarını, İsrail ile Filistinli başkanları ve gençleri bir araya getirdiklerini kaydeden Gökçek, açıklamasını şöyle tamamladı: ''Karadeniz başkentleri toplantısında da Erivan ile Bakü'yü buluşturduk, ancak Yunanistan'ın bugünkü tavrını anlamakta güçlük çekiyoruz. Özellikle geleceğimiz olan ve gelecekte dünya barışını sağlayacak çocuklarımızı siyasetin içine atarak, dost ve kardeş olacağı diğer çocuklara karşı ön yargılarla yetiştirilmelerini üzüntüyle karşılıyoruz.''