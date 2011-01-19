-YUNANİSTAN ÇİT ÇEKMEKTE ISRARLI VARŞOVA (A.A) - 19.01.2011 - Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Druças, Yunanistan-Türkiye sınırına çit çekmeye kararlı olduklarını söyledi. Yunan Bakan Druças, Polonya'nın başkenti Varşova'da muadili Radoslaw Sikorski ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında Yunanistan ile Türkiye sınırına çit çekilmesiyle ilgili soru üzerine, ''Evet, karar Yunan Hükümeti tarafından alınmıştır. Projenin insani yönünü garanti altına alacak biçimde, uluslararası plandaki yükümlülüklerimizin tamamına uymak için gereken önlemleri alarak bunu yapacağız'' dedi.