Yunanistan, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi'ni geri çekti

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Milos Zeman'ın "Avro’ya Yunanistan’ın Avrupa Para Bölgesi’ni terk ettiği gün girecektir" sözleri nedeniyle Yunanistan, Prag'daki büyükelçisini geri çekti.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Milos Zeman, 15 Aralık'ta Slovak haber ajansı TASR’a verdiği demeçte şunları söylemişti:

“Yazın Yunanistan ve kreditörler arasında yapılan müzakerelerin Yunanistan’ın avru para bölgesini terk etmesiyle nihayete ermemesinden büyük hayal kırıklığı duydum, ki böyle bir sonuç oldukça olası görünüyordu. Çek Cumhuriyeti Avro’ya Yunanistan’ın Avrupa Para Bölgesi’ni terk ettiği gün girecektir.”

Bu ifade sonrasında Çek Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış ve büyükelçiye yapılan açıklmanın kabul edilmez olduğu söylenmişti. Ayrıca, Çek Cumhuriyeti’nin AB üyeleğine girişini onaylayan ülkenin Yunanistan olduğu hatırlatılmıştı.

Bu görüşmede Yunanistan Çek Cumhuriyeti’ne 4 gün süre tanımış ve başbakan Zeman’ın ifadesini düzeltmesi istenmişti. Düzeltme gelmeyince Atina, Prag büyükelçisini merkeze çekme kararı aldı.

