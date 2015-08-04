Yunanistan borsaları normalleşmeye çalışıyor

Atina’da işlem gören hisseler, en az 1987’den bu yana en büyük düşüşü göstermesinin ardından kayıpları genişletiyor. Ülke, borsanın 5 haftalık bir ara vermesinin ardından normalleşmeye çalışıyor.

ASE Endeksi yüzde 4.9 gerileyerek Atina saati ile 10.37’de 635.06 puan oldu. Bankalar düşüşlere öncülük ederken, Piraeus Bank SA yüzde 30, National Bank of Greece SA yüzde 29 değer kaybetti.

Gösterge endeksi Pazartesi günü yüzde 16 geriledi.

Atina Borsası Pazartesi günü totalde 58 hisse senedinde işlemlerin durdurulduğunu belirtti. Yunanistan hisseleri 2007’den bu yana yüzde 85 değer kaybetti. Gösterge endeks Pazartesi günü Eylül 2012’den bu yana en düşük seviyeden kapanış yaptı.