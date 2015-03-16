Yunanistan borcunu zamanında ödedi



Yunanistan'ın bugün Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 588 milyon euro havale ettiği bildirildi. Maliye Bakanlığı çevreleri, havalenin yapıldığını doğruladı. Yunanistan, 650 milyon euroluk IMF borcunun iki dilimini bu ay içinde ödedi.

20 Mart'ta borcun 336 milyon euroluk son diliminin de ödenmesi gerekiyor. IMF ödemelerinin yan sıra Yunanistan yakın bir tarihte vadesi dolan 1 milyar 600 milyon dolar tutarındaki tahvillerin ödemesini de yapmak zorunda.

Tasarruf programına dönüş yok

Borç ödemeleri nedeniyle likidite açısından sıkıntılı bir dönemden geçilse de Maliye Bakanı Yanis Varufakis iyimser tavrından taviz vermedi. Varufakis, mevcut durumun ‘dramatik' olmadığını savunarak ‘çok da mühim olmayan küçük bir likidite sorunuyla karşı karşıya olduklarını' söyledi. Bakan, pazar akşamı Alman birinci kanalı ARD'deki açıklamasında, bunun Avrupa'yı bölmemesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Aleksis Tsipras ise Ethnos gazetesine açıklamasında “Yunanistan bir koloni değil. Tasarruf programına dönüş Yunanistan için söz konusu olmayacaktır” diyerek, daha şimdiden Euro Bölgesi'ndeki ortaklarla bir çözüm yolu bulunduğunu belirtti.