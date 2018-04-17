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Yunanistan: Bayrak indirme olayı teyit edilmedi

Hükümet Sözcüsü: Yıldırım kışkırtıcı ve kınanması gereken açıklamalar yapıyor

17 Nisan 2018 12:56

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos Başbakan Binalı Yıldırım’ın Ege’de kayalıklardan Yunan bayrağını indirdik açıklamalarına ilişkin olarak “Yunan Milli Savunma Bakanlığı olayı teyit etmedi” ifadelerini kullandı.

Yunan Hükümet Sözcüsü ayrıca olay hakkında soğukkanlılık ve tüm ciddiyetle soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti. Azınlıkça'dan Evren Dede'nin haberine göre Başbakan Binali Yıldırım’ın kışkırtıcı ve kınanması gereken açıklamalar yaptığını kaydeden Yunan Hükümet Sözcüsü, her durumda Yunanistan’ın Ege’de gri bölgeler teorisini ve Yunan egemenliğini tartışmaya açacak ifadeleri asla kabul etmediğini söyledi. 

 

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