Yunanistan: Bayrak indirme olayı teyit edilmedi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos Başbakan Binalı Yıldırım’ın Ege’de kayalıklardan Yunan bayrağını indirdik açıklamalarına ilişkin olarak “Yunan Milli Savunma Bakanlığı olayı teyit etmedi” ifadelerini kullandı.

Yunan Hükümet Sözcüsü ayrıca olay hakkında soğukkanlılık ve tüm ciddiyetle soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtti. Azınlıkça'dan Evren Dede'nin haberine göre Başbakan Binali Yıldırım’ın kışkırtıcı ve kınanması gereken açıklamalar yaptığını kaydeden Yunan Hükümet Sözcüsü, her durumda Yunanistan’ın Ege’de gri bölgeler teorisini ve Yunan egemenliğini tartışmaya açacak ifadeleri asla kabul etmediğini söyledi.