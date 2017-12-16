Yunanistan, Batı Trakya'da müftü seçimine formül arıyor

Yunanistan'ın eğitim ve din işlerinden sorumlu Bakan Kostas Gavroğlu, Batı Trakya'daki azınlığın Müftü seçimleriyle ile ilgili taleplerini hayata geçirmeyi öngören çalışmalara başlandığını açıkladı.

Bakan Gavroğlu, İstanbul'daki Patrik seçiminin din adamı metropolitlerden oluşan Kutsal Sinod seçim kurulu tarafından seçildiğini anımsatarak, benzer bir seçim kurulu yönteminin Batı Trakya'daki Müftü seçimlerinde de uygulanabileceği bir formülün üzerinde çalışıldığını söyledi.

Seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin Batı Trakyalı azınlığın ileri gelenleriyle görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Yunan Başbakan Aleksis Çipras da, Brüksel'deki AB zirve toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, müftü seçimleriyle ile ilgili çalışmaların başlatıldığını resmen doğruladı.

'Şeriatın lağvedilmesi düşüncesi azınlık arasında henüz olgunlaşmamıştır'

Yunan Bakan Gavroğlu, Batı Trakya halkının Şeriat ile Medeni Hukuk arasında seçim yapma hakkını tanıyan yasa tasarısıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Gavroğlu, Yunan hükümetinin Batı Trakya azınlığı arasında bugüne kadar zorunlu olarak uygulanan Şeriat kanunları ile Medeni Hukuk kuralları arasında bir seçim yapma hakkını öngören yasa tasarısının, hemen tüm Yunan siyasi partiler tarafından onaylanacağına inandığını söyledi.

İslam Hukuku'nun tamamen lağvedilmesi ile ilgili taleplerin zamansız olduğuna dikkat çeken Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Şeriatın lağvedilmesi ile ilgili düşünceler azınlık arasında henüz olgunlaşmamıştır. Son 3 yılda Batı Trakya azınlığının gerçekleştirdiği 2200 evliliğin yüzde 70'i, Müftü nezdinde, yani Dini Nikah ile, sadece yüzde 30'u Medeni Nikah ile kıyılmıştır. Bir cemaatin yüzde 70'inin bu arzusunu göz ardı edemeyiz."

Batı Trakya'da yaşayan Müslümanların Yunan devletine "haklı olarak güvenmediklerini" de dile getiren Gavroğlu, "Yunan devletinin zamanında işlediği hatalardan dolayı bir güvensizlik duygusu yaratılmıştır" diye konuştu.

Hükümetin hem Müftü seçimleri, hem de hukuk kurallarıyla ilgili yasa tasarısına sıcak baktığı gözlemleniyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan devleti tarafından tayin edilen Müftülerin müslüman azınlığın ezici bir çoğunluğu tarafından kabul görmediğini kabul eden ilk Yunan Başbakanı oldu.

Aleksis Çipras, Batı Trakya'da evlendirme, boşanma ve miras gibi konularda müftülükler üzerinden İslam Hukuku'nun uygulanmasını zorunluluk olmaktan çıkarıp, opsiyonel hale getirmek için yasa hazırlığı yapıldığını duyurmuştu.

Çipras ayrıca Yunan vatandaşı Müslümanların Müftülerin seçimle belirlenmesi yolundaki taleplerinin de demokratik haklar çerçevesinde olduğunu belirtmişti.