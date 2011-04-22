'Yunanistan batabilir' diyen borsacıya soruşturma

T24 - Yunanistan hükümeti , gönderdiği bir elektronik postada Yunanistan'ın borçlarını yeniden yapılandırma olasılığından söz eden Londra’daki bir borsacının Interpol tarafından sorgulanmasını istedi.



Bir Yunan gazetesi tarafından yayımlanan elektronik postada, Yunanistan'ın 24 Nisan'daki Paskalya'dan önce borç yapılandırmaya gidebileceğini düşünenlerin sayısının arttığından bahsediliyor.



Yunanistan, Avrupa Birliği ve IMF'den aldığı borcu zamanında ödeyemeyeceği yolundaki iddialara karşı hassas davranıyor.





'Mali suç'



Yunan Maliye Bakanlığı, borsacının elektronik postasının mali suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Yunan polisine göre söz konusu mesaj, Londra'da Citibank'tan gönderildiğini söylüyor. Citibank'tan yapılan açıklamada, yetkililerle işbirliği yapıldığı belirtilerek, "Citi ya da çalışanlarının yanlış bir şey yaptığını düşünmüyoruz" denildi.





Borç faizleri yükseldi



Borç yapılandırması talebinde bulunacağı yolundaki iddialar, Yunanistan'ın 10 yıllık borçlanma faizini yüzde 15 seviyesine çıkardı. Bu, Yunanistan'ın euro kullanan diğer AB ülkelerinden yüzde 12 daha fazla faiz ödemesi anlamına geliyor.



Yunanistan'ın iki yıllık tahvillerinin getirisi ise yüzde 23 civarında. Bu da, yatırımcıların, tahvillerin tam olarak ödenmesi olasılığını zayıf gördüklerine işaret ediyor.



Çarşamba günü, spekülasyonların yoğunlaşması ardından Atina borsasında hisse senetlerinin ortalama değeri yüzde 2,6 oranında düşmüştü.



Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papakonstantinu, borç krizini aşacaklarında ısrar ediyor.



Yunanistan, harcamalarıyla borçları arasında denge kuramayacağı anlaşılınca Avrupa Birliği'nden yardım istemişti. AB ve Uluslararası Para Fonu IMF Yunanistan'a ağır kemer sıkma programı karşısında 110 milyar euro kredi sağladı.



Memur ve emekli maaşlarını kesen ve vergileri artıran Yunanistan hükümeti, geçen hafta 50 milyar euro'lık bir kemer sıkma programı açıkladı.





