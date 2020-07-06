Yunanistan Başpiskoposu: Türkiye, Ayasofya'yı camiye dönüştürmeye cüret edemez

Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos, Ayasofya'nın ibadete açılacağı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Türkiye bunu yapmaya cüret edemez" dedi.

Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağı tartışmaları ise devam ediyor. Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos da Türkiye'nin böyle bir değişikliğe cüret edemeyeceğini söyledi.

Euronews'in haberine göre; Yunan basınına konuşan Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos, "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapacaklarına cüret edebileceklerine inanmıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması ihtimaliyle ilgili eleştiriler konusunda, “Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir. Ayasofya'ya konusunda ülkemize yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı amacı taşımaktadır. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek demektir” ifadelerini kullanmıştı.