Yunanistan Başkonsolosluğu'ndan bina satışına yalanlama

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluk binasının satışa çıkarıldığı yönündeki iddiaların "asılsız" olduğu belirterek, "Bu binanın satışına dair bir planın veya niyetin olmadığı gibi, tam tersine, binanın en kısa zamanda, yeniden Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu'nun hizmetine sunulması için restorasyon çalışmaları yapılmaktadır" dedi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, son dönemde basında İzmir'deki Yunanistan Başkonsolosluk binasının satışa çıkarıldığı bilgisinin yayıldığı hatırlatılarak, "Bu bilgi, tamamen asılsızdır. Bu binanın satışına dair bir planın veya niyetin olmadığı gibi, tam tersine, binanın en kısa zamanda yeniden Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğunun hizmetine sunulması için restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu, restorasyon çalışmalarının bitimine kadar geçici olarak kiralık bir mekanda hizmet vermektedir" ifadelerine yer verildi.