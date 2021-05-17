Yunanistan basını: Çavuşoğlu, mayıs sonunda Atina ziyareti planlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmek üzere mayıs sonunda Atina'ya gitmeyi planladığı belirtildi.

Kathimerini'nin Ankara'dan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayıs ayının son günlerinde Yunanistan'a bir ziyarette bulunmayı planladığı belirtildi. Ziyaretin net tarihinin belirtilmediği aktarıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la görüşmenin dışında Çavuşoğlu'nun programına göre müzakerelerin de beklendiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias, nisan ortasında Ankara'da gerçekleşen görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında tartışmıştı. . Çavuşoğlu, Dendias'ın açıklamalarına "Basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız" sözleriyle tepki gösterirken, "Bizim arzumuz iki komşu ülke olarak görüşmelere devam etmek" demişti.

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşı Dendias ortak basın toplantısında tartıştı!