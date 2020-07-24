T24 LogoT24 Logo
Dünya

Greek City Times, ABD'ye ait ARC Endurance'ın Bizans bayrağı taşıdığını iddia etti; bayrak yandaki Yunanistan gemisinde çıktı

24 Temmuz 2020 13:53

Yunanistan'da İngilizce yayın yapan Greek City Times, ABD donanmasına ait ARC Endurance nakliye gemisinin, Dedeağaç kentine gönderinde Yunanistan ve Bizans bayrağıyla yanaştığını iddia etti. Kısa süre içinde bayrakların ABD'nin gemisinde değil, ona eşlik eden Yunan römorköründe olduğu ortaya çıktı.

Haberin Ayasofya'nın ibadete açılmasından bir gün önce yayımlanması dikkat çekti.

ARC Endurance adlı yük gemisinin Yunanistan’ın Dedeağaç limanına yanaşması ABD Donanması’nın resmi Twitter hesabında paylaşıldı. Ancak paylaşılan fotoğraflarda da bayraklar görülmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, şu ana kadar Ayasofya'nın açılması konusunda bir açıklamada bulunmadı.

ETİKETLER

abddonanmabizans bayrağı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24