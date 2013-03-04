Yunanistan Başbakanı Samaras Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, İstanbul'da düzenlenecek Türk-Yunan İş Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde, bugün, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek Türk-Yunan İş Forumu'na katılacak.

Beraberinde 10 bakan ve çok sayıda iş insanı getirecek olan Yunanistan Başbakanı Samaras'ın, özelleştirme projelerini de konuşması bekleniyor.

Yunan yatırımcıların, Türkiye'de bankacılık, bilişim teknolojisi (IT), tarım uygulamaları, ambalaj, plastik, eczacılık, kozmetik, balıkçılık, turizm ve inşaat sektörlerinde işbirliği yapmak istedikleri ifade edilen açıklamada, Yunan şirketlerinin Türkiye'deki toplam yatırımlarının tutarının 6 milyar doları aştığı vurgulandı.