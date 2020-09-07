Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yeni nesil savaş uçağı alımı için Macron ile bir araya gelecek

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yeni nesil savaş uçağı alımı için bir araya gelecek.

Euronews'un aktardığına göre, Miçotakis ve Macron perşembe günü iki ülke arasındaki savunma tedariki anlaşmasının detaylarını görüşecek. Görüşmede, Fransız yapımı 4.5. nesil Dassault Rafale tipi savaş uçakları ve diğer materyallerin Yunanistan tarafından satın alınmasına ilişkin ayrıntıların açıklanacağı aktarıldı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in cuma günü Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve diğer üst düzey savunma yetkilileriyle Yunanistan'ın savunma kapasitesinde planlanan iyileştirmeleri görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.