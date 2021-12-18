Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum bölgeyi istikrarsızlaştırabilir

Almanya'da yayın yapan bir gazeteye konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'nin mali bir krizle karşı karşıya olmasından memnun değiliz çünkü bu durum daha geniş anlamda bölgeyi istikrarsızlaştırabilir" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'deki ekonomik sorunların ve döviz krizinin bölgesel bir istikrarsızlık riski yarattığını söyledi.

Miçotakis söyleşide, iki komşu ülke arasında Ege'de yaşanan sorunlara da değindi. Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmasının Türkiye tarafından 'savaş sebebi' sayılmasını 'anlaşılmaz' diye niteleyen Miçotakis, bu durumun uluslararası hukuka uygun olduğu tezini savundu.

"Geçmişe değil geleceğe bakalım"

Bununla birlikte Ankara'ya el de uzatan Miçotakis, "Birbirimizle muhatap olurken mantığa dayanıyoruz. Kaybedilen ihtişamın hayalini kuranlar biz değiliz. Geçmişe değil geleceğe bakalım" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı, Almanya'dan da Atina-Ankara hattında yaşanan sorunlarda kendilerine daha fazla destek olmalarını istedi. Berlin'e 'tarafsız' olma çağrısında bulunan Miçotakis, "Aynı Avrupa ailesine aitiz" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasında son dönem kıta sahanlığı, Doğu Akdeniz krizi ve Kıbrıs meselesi başta olmak üzere pek çok sorun bulunuyor. Türkiye, bölgede doğalgaz ve petrol araraken iki ülke, özellikle karşılıklı NAVTEX çıkışlarıyla birbirine meydan okuyor.