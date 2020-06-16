Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Mahallenin zorbası' olmaktan vazgeçip yasalara uygun bir partner olursa hoş karşılarız

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'yle ilgili de açıklamalarda bulundu. Miçotakis, "Türkiye yayılmacı boru hattı hayallerinden vazgeçer ve bizimle mahallenin zorbası olarak değil de eşit ve yasalara uygun bir partner olarak hareket ederse bunu hoş karşılarız" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında dün Doğu Akdeniz'de yürütülen enerji projelerini görüşmek amacıyla dün, aralarında savunma ve turizm bakanlarının da olduğu altı bakan ve bir heyetle İsrail'e gitti.

Ziyaret sırasında gazetecilerle konuşan Miçotakis, Türkiye hakkında açıklamala yaptı. Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili olarak "Türkiye yayılmacı boru hattı hayallerinden vazgeçer ve bizimle mahalle zorbası olarak değil de eşit ve yasalara uygun bir partner olarak hareket ederse bunu hoş karşılarız" ifadelerini kullandı.

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında imzalanan enerji anlaşmasının 'kimseye karşı ya da özel olmadığını' savunan Miçotakis, Türkiye'yi bölge üzerinde siyasi ve askeri kontrol uygulamaya çalışmakla suçladı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki söz konusu sondaj faaliyetlerinin 'egemenlik hakkı' olduğunu savunuyor.