Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, göç konusunda Türkiye ile çıkarların aynı doğrultuda olduğunu söyledi. Öte yandan Miçotakis, Türkiye'yle uluslararası hukukun uygulanması konusunda fikir ayrılıkları olduğunu belirtti.

Miçotakis, Uluslararası Selanik Fuarı'nda düzenlenen yıllık basın toplantısında konuştu. Türkiye ile ilgili, "Çıkarlarımız aynı doğrultuda olmasına rağmen aramızda büyük görüş ayrılıkları var. Uluslararası hukukun nasıl uygulandığı konusunda son derece farklı görüşlerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı, Ege Adalarının silahsızlandırılması hakkında da konuştu. Türkiye'nin çağrılarına, "Sınırlarımızı nasıl koruyacağımızı kimseyle müzakere edecek halimiz yok." yanıtını verdi.

Miçotakis sığınmacılar konusunda Türkiye ile işbirliği yapmaya karar verdiğini söyledi. "İnsan kaçakçılığı şebekelerini çökerteceğim" dedi. "Adalara geçişlerde geçen yıllara oranla yüzde 90 azalma kaydedildi. Daha önce de söylediğim gibi, insan kaçakçılarının şebekelerini çökertmekte kararlıyım. Potansiyel müşteriler bin, 2 bin dolar vermelerine rağmen yunanistan'a ulaşamayacaklarını bilecek" diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı, 21 Eylül'de New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjlarında Erdoğan ile programları uyuşmadığı için görüşmeyeceklerini söyledi.