Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Rusya gibi Türkiye'ye yaptırımlar da tartışılsın

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye'nin provokasyonlarından dolayı" Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova ile olduğu gibi Ankara'ya yönelik yaptırımları da tartışması gerektiğini söyledi.
AB Liderler Zirvesi'nde konuşan Miçotakis, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları tartışırken Türkiye'ye yönelik yaptırımları tartışmamasını paradoks olarak nitelerken, şöyle konuştu:
"Ukrayna'dan dolayı Rusya'ya yönelik yaptırımları tartışmak ve Avrupa Birliği'nin üyesi olan Yunanistan ile Kıbrıs'ın egemenlik haklarının ihlalini tartışmamak paradoksal."
Yunan Başbakan, bu konunun AB üyesi ülkelerin liderlerini gelecek temmuzda Brüksel'de bir araya getirecek zirvede görüşülmesi çağrısında bulundu.