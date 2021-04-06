Yunanistan Başbakanı Miçotakis Libya'da: Türkiye ile yapılan anlaşma iptal edilmeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Miçotakis, Ankara ile Trablus arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını 'sözde' olarak tanımlarken, "Tabii ki bizim için çok önemli nokta; sözde uluslararası anlaşmalar olarak sunulan ancak Avrupa Konseyi tarafından açıkça belirtildiği gibi yasal etkisi bulunmayan yasadışı belgelerin iptali" dedi.

Miçotakis, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Trablus'ta Libya Başbakanı Dibeybe ile başbakanlık konutunda görüştü. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Euronews'in haberine göre; "Yakın geçmişte, ilişkilerimizi sınayan her şeyi geride bırakmanın zamanı geldi" ifadesini kullanan Miçotakis, ülkesinin Trablus Büyükelçiliği'nin açılışını gerçekleştireceğini dile getirdi. Miçotakis, Trablus'un ardından Bingazi'de konsolosluk açacaklarını ifade etti.

Ayrıca Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına şiddetle karşı çıkan Yunanistan, bu anlaşmanın iptal edilmesini istiyor.

Miçotakis, Trablus ziyareti sırasında bunu açıkça dile getirdi ve Libya'nın AB ile ilişkilerinde herhangi bir ilerleme sağlamasının ön koşulunun, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan ayrılması olduğunu söyledi.

"Yasal etkisi bulunmayan yasadışı belgelerin iptali çok önemli"

Yunan Başbakan, Ankara ile Trablus arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını 'sözde' olarak tanımladı ve, "Tabii ki bizim için çok önemli nokta; sözde uluslararası anlaşmalar olarak sunulan ancak Avrupa Konseyi tarafından açıkça belirtildiği gibi yasal etkisi bulunmayan yasadışı belgelerin iptali" dedi.

Atina yönetimi, Libya'da devam eden iç savaş sırasında ülkenin doğusunda konuşlu General Halife Hafter'e açıktan destek sağlayan ülkelerden biriydi.

Dibeybe: Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinen Dibeybe, şunları söyledi:

"Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz."

Libya Başbakanı Dibeybe, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde, Girit ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve münhasır ekonomik bölge konusunda görüşmelerin başlaması için Libya ve Yunanistan arasında ortak komisyon kurmaya hazırız."