Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs ve Mısır liderleriyle buluştu: Türkiye'yi kınamakta benzer bir tutum içindeyiz

Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır liderleri Atina'da dokuzuncusu düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi.

Enerji kriziyle yüz yüze kalan Avrupa'ya elektrik sağlamak için Mısır'da güneş enerjisi üretmekte anlaşan üç ülke lideri, enerjinin kıtaya Yunanistan üzerinden sağlanacağını duyurdu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, üç ülke liderinin, "Türkiye'nin davranışlarını ve söylemlerini kınamakta benzer bir tutum içerisinde olduğunu" dile getirdi.

Miçotakis aynı zamanda, "Ankara, komşularını zarara uğratmanın açık bir şekilde bölgedeki barışa günümüz koşullarında tehdit oluşturduğunu maalesef anlamıyor" dedi.

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