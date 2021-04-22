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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Erdoğan ile görüşme olacak çünkü konuşmamız gerekiyor

22 Nisan 2021 22:50

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğinin sinyalini verdi. Miçotakis, "Görüşme olacak, çünkü konuşmamız gerekiyor" dedi.

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