Yunanistan Başbakanı, dini yemin törenine katılmadı

Yunanistan'da SYRIZA-ANEL hükümetinde yapılan revizyon sonrası yeni bakanlar yemin ederek göreve başladı. Başbakan Aleksis Çipras kutsal kitaba el basılarak edilen yemine katılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un huzurunda gerçekleşen törende, Başbakan Aleksis Çipras da hazır bulundu. Dini yemin törenini Atina Başpiskoposu İeronimos yönetti. Dini törende Çipras kutsal kitaba el basılarak edilen yemine katılmadı.

Dün gece açıklanan yeni kabinede sadece dört bakanın koltuklarını korudukları görülürken, başta ekonomiye ilişkin bakanlıklar olmak üzere pek çok bakanlıkta değişiklik oldu. Birçok bakan farklı görevlerle kabine içinde kalırken, bakan yardımcıları ve vekilleri dahil olmak üzere toplam 48 üyeli kabinede 15 yeni isim yer aldı. Yeni kurulan beş bakanlığa ise hali hazırda kabinede bulunan isimler getirildi.

Kreditörlerle müzakereleri yürüten isimlerin başında gelen Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos koltuğunu korurken, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve küçük ortak ANEL'in lideri Savunma Bakanı Panos Kammenos görevlerine devam eden diğer isimler oldu.

Ekonomi, çalışma ve enerji bakanlıklarında değişikliğe gidilmesi ise kreditörlerin taleplerine daha hızlı ayak uyduracak bir kabine oluşumu olarak yorumlandı. Kabinedeki en genç isim olan 31 yaşındaki Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Efi Ahçıoğlu ile birlikte toplam 8 kadın kabinede yer alırken, ANEL'e mensup üyelerin sayısı da 5'ten 7'ye yükseldi.

Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanılığında ise İstanbullu Rum olan Profesör Kostas Gavroglu, din dersi müfredatıyla ilgili kiliseyle sorun yaşayan Nikos Filis'in yerine görev alacak.