Yunanistan Başbakanı Çipras'tan hayatını kaybeden pilot için taziye mesajı

Skiros açıklarında dün düşen uçakta hayatını kaybeden Yunan Hava Kuvvetleri pilotu Yorgos Valtadoros için Başbakan Aleksis Tsipras taziye mesajı yayınladı.

“Bugün Hava Kuvvetlerimizin önemli bir pilotunu görevini yerine getirdiği sırada kaybettik” ifadelerini kullanan Başbakan Tsipras “Hepimizin acısı büyük. Düşüncelerimiz ailesi ve meslektaşlarıyla birlikte. Yunan Devleti adına derin şükranlarımı ve samimi taziyelerimi bildiririm” ifadelerine mesajında yer verdi.

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da yaşamını yitiren Havacı Yüzbaşı Yorgos Baltadoros için yaptığı açıklamada ailesine taziye dileklerini iletirken “Devlet Havacı Yüzbaşı Yorgos Baltadoros’un paha biçilemez hizmetlerini kesinlikle unutmayacaktır” ifadelerine mesajında yer verdi.

Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un ayrıca Baltadoros’un eşi Maria va babası Apostolos’u da telefonla arayarak taziyelerini ilettiği ve devletin her zaman yanlarında olacağını dile getirdiği belirtildi.