Yunanistan Başbakanı Çipras: Türkiye'deki seçimler demokratik ortamda gerçekleşti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye’deki seçimlerin son derece demokratik ortamda gerçekleştiğini" söyledi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Çipras, Pazar gecesi Brüksel’de gazetecilerin sorusu üzerine “Seçimlerin son derece demokratik ortamda gerçekleştiğine dair bulgular var” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Amanatidis “Seçimleri tekrar kazanması, Erdoğan’ın, artık farklı bir bakış açısı ile hareket ederek AB’ye yakınlaşmak amacıyla atması gereken adımları düşünmesi için fırsattır. Erdoğan’ın Yunanistan ile ilişkilerde de seçim öncesi dönemdeki ritorikten farklı bir yaklaşımda olmasını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Panos Skurletis da “Seçim sonuçları Türkiye ile Avrupa arasında bulunan mesafeyi kanıtladı. Bu da bence olumsuz” ifadesini kullandı.

Türkiye’de seçim sonuçları Atina’da “Erdoğan, İnce ve HDP kazandı” kazandı şeklinde değerlendirildi. Ayrıca, Ege, Kıbrıs ve mülteci konularında “Erdoğan şimdi ne yapacak?” tartışmalarını da başladı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Tasos Hacivasiliu, Skai televizyonunda şunları söyledi: “Seçimlerin 3 galibi var. Erdoğan, İnce ve HDP. Erdoğan büyük bahsi kazandı. İnce, 2-3 yıl sonra Türk siyaset hayatında önemli bir konumda olacak. Seçim öncesi milliyetçi söylemler sonuçlarda etkili oldu. Türk halkı özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra ülkede istikrar istiyor. Bu istikrarı da Erdoğan’ın sağlayabileceğine inanıyor. Türklerin son 10 yılda gelirlerinin 2 katına çıkmış olması da seçim sonucunu etkiledi. Türk-Yunan ilişkilerine gelince, Erdoğan’ın kazanması bizim derin bir nefes almamızı sağlıyor. Erdoğan’ı tanıyoruz ve hedeflerini de biliyoruz.

Yunan medyası ise seçim sonuçlarını hakkında “Erdoğan tek hakim”, “Erdoğan silip süpürdü”, “Erdoğan tufanı”, “Türk halkından sonra para piyasaları da oyunu Erdoğan’a verdi. Türk Lirası değer” kazandı” şeklinde başlıklar kullandı.