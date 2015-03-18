Yunanistan Başbakanı Çipras, sokakta halkın nabzını yokladı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 25 Ocak seçimlerinden 1.5 ay sonra halkın nabzını yoklamak için Atina’da uzun bir yürüyüşe çıktı. Çipras'ın bir kafenin önünde oturan Yunan vatandaşla girdiği diyalog ise dikkat çekti.

AB’de eleştiri oklarını üzerine çeken ve istifa edeceği iddiaları dolaşan Maliye Bakanı Yanis Varufakis’i de yanına alan Çipras, Başbakanlık konutunun bulunduğu Atina’daki İrodu Attiku sokağından, Pangrati semtindeki balık restoranı “Musique Cafe”ye yürüyerek gitti.

Trafik lambalarında duran, koşu yaparken yanından geçen bir Yunan'a yol veren Çipras, yolda halk ile sohbet etti.

Yolda bir tavernanın önünden geçerken, sigara içmek için dışarı çıkan üç kadına gülerek, “Çocuklar yahu bırakın şu sigarayı” diyen Çipras, bir kafe önünde bacak bacak üstüne atıp kendisine selam veren bir Yunan'a da yaklaşıp hâl hatır sordu. Kafenin önünde oturan Yunan vatandaş, duruşunu hiç değiştirmeden Çipras ile sohbet etti. Yunan Başbakanı’nın da bundan rahatsız olmadığı görüldü.