T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan Başbakanı Çipras, sokakta halkın nabzını yokladı

Çipras'ın sokak turunda bir vatandaşla yaşadığı diyalog dikkat çekti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, vatandaşla sohbet ederken

18 Mart 2015 12:25

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 25 Ocak seçimlerinden 1.5 ay sonra halkın nabzını yoklamak için Atina’da uzun bir yürüyüşe çıktı. Çipras'ın bir kafenin önünde oturan Yunan vatandaşla girdiği diyalog ise dikkat çekti.

AB’de eleştiri oklarını üzerine çeken ve istifa edeceği iddiaları dolaşan Maliye Bakanı Yanis Varufakis’i de yanına alan Çipras, Başbakanlık konutunun bulunduğu Atina’daki İrodu Attiku sokağından, Pangrati semtindeki balık restoranı “Musique Cafe”ye yürüyerek gitti.

Trafik lambalarında duran, koşu yaparken yanından geçen bir Yunan'a yol veren Çipras, yolda halk ile sohbet etti.

Yolda bir tavernanın önünden geçerken, sigara içmek için dışarı çıkan üç kadına gülerek, “Çocuklar yahu bırakın şu sigarayı” diyen Çipras, bir kafe önünde bacak bacak üstüne atıp kendisine selam veren bir Yunan'a da yaklaşıp hâl hatır sordu. Kafenin önünde oturan Yunan vatandaş, duruşunu hiç değiştirmeden Çipras ile sohbet etti. Yunan Başbakanı’nın da bundan rahatsız olmadığı görüldü.

ETİKETLER

yunanistançiprasvatandaşsokakmuhabbetdiyalogsokağa indi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24