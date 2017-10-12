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Dünya

Yunanistan Başbakanı Çipras savaş uçağına bindi: Kısa bir süre için it dalaşının tansiyonunu hissettim

Çipras’ın bindiği savaş uçağına, Yunan Genelkurmay Başkanı ile Hava Kuvvetleri Komutanı'nı taşıyan iki F-16 refakat etti

12 Ekim 2017 22:24

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Larisa Havva Üssü’nde askeri üniforma giyerek F-16 uçağına bindi. Yunan medyasına göre, Yunan Hava Kuvvetleri’nde deneyimli bir pilotun kullandığı savaş uçağı, Siros, Limni, Bozbaba (Agios Efstratios) adaları ile “keşişlerin diyarı” olarak bilinen Aynoroz üzerinde uçtu. 

Çipras’ın bindiği savaş uçağına, Yunan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile Hava Kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu’nun bindikleri iki Yunan F-16’sı refakat etti. Yunan başbakanının bindiği savaş uçağında önceden adının yazıldığı da gözlendi. 

Çipras, Larisa’ya döndükten sonra kısa bir açıklama yaparak, “Kısa bir süre için sanal da olsa bir it dalaşının tansiyonunu hissettim. Yunan Hava Kuvvetleri’nin süper silahı, üstün silahı, Yunan pilotların ruhu ve yüreğidir. Eğer ruhun yoksa, yüreğin yoksa, vatanını sevmiyorsan, ülkenin egemenliğini ve bütünlüğünü korumanın yüceliğini hissetmiyorsan bu işi yapamazsın. Yunanistan barış, istikrar ve işbirliği ülkesidir” şeklinde konuştu.

Çipras, savaş uçağına binen 3. Yunan Başbakanı oldu. Daha önce Elefterios Venizelos (1912) ve Konstantin Miçotakis (1992) de savaş uçağına binmişti.

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