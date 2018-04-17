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Dünya

Yunanistan Başbakanı Çipras: Kimseyi tehdit etmiyoruz, kimseden de korkmuyoruz

"Pazarlık yapmayız, bir karış Yunan toprağını da vermeyiz"

17 Nisan 2018 17:47

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Meis adasındaki tuzlu su arıtma tesisi açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’ye mesaj gönderdi.Çipras, "Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, kimseden de korkmuyoruz" dedi. Çipras, "Yunanistan egemenlik haklarını savunabilir, sınırları uluslararası antlaşmalarla belirlenmiştir, pazarlık yapmayız. Bir karış Yunan toprağını da vermeyiz" ifadesini kullandı.

Çipras, açıklamasında, "Komşularımız her zaman iyi komşulara yakışır şekilde davranmıyorlar. Bazı zamanlar siyasi yönetimler insanların alışkanlıklarını takip etmiyorlar ve gergin dönemlerdeyiz, komşularımız tarafından mazeretsiz tahrik edici tutumların sergilendiği dönemlerdeyiz. İyi komşuluk ilkeleri ve uluslararası hukuk kurallarıyla bağdaşmayan istikrarsızlık dönemi yaşıyoruz" diye konuştu. 

"Yunanistan egemenlik haklarını savunabilir" diyen Yunanistan Başbakanı, "Sınırları uluslararası antlaşmalarla belirlenmiştir, pazarlık yapmayız, Dimetoka’dan Gavdos’a kadar Othonous’tan Kastelorizo’ya kadar bir karış Yunan toprağını bile vermeyiz" açıklamasında bulundu. 

Çipras açıklamasına şöyle devam etti: 

"Bir arada barışçıl yaşam ve işbirliği amacıyla karşı tarafa bir mesaj vermek istiyorum. Yunanistan kimseyi tehdit etmemektedir, ancak kimseden de korkmamaktadır. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz, çünkü karşılıklı işbirliğinde bulunmak istiyoruz. Yunanistan istikrarsızlaşmış bir bölgede istikrar direğidir. Silahlı kuvvetlerin erkek ve kadınlarına güveniyoruz. Saldırganlık ve provokasyon bir güç göstergesi değildir. Türkiye Başbakanı, pilotumuz Baltadoros'un kaybında taziye amacıyla telefon etti. Bu bir iyi niyet göstergesiydi. Bu tür hareketler devam etmelidir. Yunanistan ile kimse oyun oynayamaz, değerlere sahibiz ve bu değerleri her nasıl gerekirse savunacağız”

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