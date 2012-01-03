-Yunanistan Başbakan Yardımcısı'ndan 2 milyon avroluk dava ATİNA (A.A) - 03.01.2012 - Yunanistan'da, Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos, "Paraskevi&13" gazetesi aleyhine 2 milyon avroluk manevi tazminat davası açtı. Pangalos, gazetenin yayımladığı bir karikatürle kendisine hakaret edildiğini iddia ettiği dava dilekçesinde, gazetenin sahibi Emilyos Liaços ve karikatürü çizen Spiros Surmelis'den birer milyon avro manevi tazminat talebinde bulundu. Atina'da yayımlanan "Paraskevi&13" gazetesi, Pangalos'un, Atina'daki protesto gösterileriyle ilgili bir Fransız televizyonuna yaptığı açıklamalarını eleştirdiği bir yazısında, Pangalos'un başının domuz kafasına benzetildiği bir karikatürü yayımlamıştı.