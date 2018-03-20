Yunanistan Barolar Komitesi: Tutuklu Yunan askerleri için endişeliyiz

Yunanistan Baroları Koordinasyon Komitesi Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askeriyle ilgili açıklama yayınlayarak endişelerini dile getirdi. Komite, "Türkiye’de hakim olan durum ve insan hakları ihlallerinden ülkenin sürekli olarak AİHM tarafından mahkum edilmesi ve yargıya yapılan açık müdahaleler bu davanın gelişimiyle ilgili doğal çekincelere yol açmaktadır" açıklamasında bulundu.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, açıklamada Edirne’de tutuklu iki Yunan askeri meselesindeki gelişmelere dair duyulan kaygı ve korku ifade edilirken, sürenin ilerlediği ve iki askerle ilgili iddianamenin henüz hazırlanmamasına rağmen tutuklu kalmaya devam ettiği belirtildi.

“Tutukluların haklarına saygı ve adil bir yargılama için şartların oluşturulması Avrupa hukuk kültürünün müzakere edilemez kazanımlarıdır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Türkiye’de hakim olan durum ve insan hakları ihlallerinden ülkenin sürekli olarak AİHM tarafından mahkum edilmesi ve yargıya yapılan açık müdahaleler bu davanın gelişimiyle ilgili doğal çekincelere yol açmaktadır. Yunan askerleri haklarında iddianame olmadan tutuklu bulunmaya devam ediyorlar” denildi.