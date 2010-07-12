Yunanistan bankalarını satıyor

T24- Yardım paketleriyle ayağa kalkmaya çalışan ülkede önce adalar satışa çıkarıldı. Ardından kumarhanelerin satışı gündeme geldi. Şimdilerde ise bankalar satılıyor. Hem de düşük fiyatlara. Yunan gazeteleri, ülkede dört bankayı 500 milyon avroya almanın mümkün olduğunu yazdı.



Bankalar Yunanlılığını kaybediyor





Yunan basınında çıkan haberlerde, satışa çıkarılan bankaların Aspis, Geniki, Attikis ve Proton Bank’ın olduğu belirtildi. Toplam borsa değeri 500 milyon avro civarında bulunan bankalarla ilgili Kathimerini gazetesi “Dört Yunan bankası 500 milyona’’ başlığı kullandı. Haberde, ülkenin en büyük üç bankası olan Ethniki, Alpha Bank ile Eurobank’ın toplam değerinin ise 10 milyar Euro’yu aşmadığını kaydetti. Gazete, “Yunan bankalarının, Yunanlılığını kaybetme riskinin her zamankinden daha büyük olduğunu’’ kaydettiği haberinde, bankaların temmuz ayı sonlarına doğru açıklamaya başlayacakları altı aylık sonuçlarının bu sektör için bir kardiyografi niteliği taşıdığını yazdı.



Askerî uçakların son yakıtları





Yunan ordusunda yakıt stoklarının süratle tükenmesi nedeniyle kara ve hava kuvvetlerine ait tüm askerî araçların belirsiz süre hareketsiz kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğu iddia edildi. Haftalık Proto Thema gazetesi haberinde, Maliye Bakanlığı’ndan finansman verilmemesi nedeniyle ordudaki yakıt stokunun tükenmek üzere olduğunu, Kara ve Hava kuvvetlerine ait askeri araçların depolarındaki son yakıtı kullandıklarını öne sürdü. Gazete, “Yoksa ‘Maliye Bakanlığı’nın parası yok mu?’’ ifadesini kullandığı haberde, ordudaki yakıtın tükenmesi durumunda sadece askerî araçların etkilenmeyeceği, ordudan ikmal eden polis ve itfaiye araçlarının da hareketsiz kalacağını belirtti.